Frontale con l'auto della polizia municipale, due vigili urbani finiscono in ospedale

Un'auto della polizia municipale è rimasta coinvolta nel pomeriggio di oggi in un frontale in via XXIX Settembre ad Ancona. Per cause ancora in fase di accertamento il veicolo si è scontrato frontalmente con un'altra auto. Nell'impatto sono rimasti lievemente feriti due vigili urbani, di 44 e 37 anni, che sono stati soccorsi dagli operatori della Croce Gialla di Ancona e trasportati in codice verde in ospedale. Leggeri anche i disagi alla viabilità per tutta la durata dell'intervento.