Cade con lo scooter, giovane rovina sull'asfalto: poi la corsa in ospedale

ANCONA - Stava viaggiando a bordo del suo scooter quando ha perso il controllo ed è rovinato a terra. Paura oggi pomeriggio, intorno le 16.30, ad Ancona in via del Conero, all'altezza della Spiaggia della Vedova. Vittima dell'incidente un 21enne che è stato soccorso dagli operatori della Croce Gialla di Ancona e dai sanitari del 118 e trasportato in codice rosso al pronto soccorso di Torrette. Per fortuna non è in pericolo di vita. Leggeri disagi alla viabilità per tutta la durata dell'intervento.