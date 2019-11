Incidente davanti all'Uci Cinema, si schianta contro un autobus: poi il testacoda

Incidente stradale questa mattina, intorno le 8, davanti all'Uci Cinema di via Ricci, a Jesi. Una Fiat Punto, condotta da un uomo di 57 anni, si è schiantata poco dopo il curvone che porta al sottopasso con un autobus delle autolinee Conerobus che in quel momento per fortuna era vuoto.

Lo schianto ha provocato anche il testacoda dell'auto, che è finita nell'erba al lato della carreggiata centrando anche il guardrail. Sul posto gli operatori della Croce Verde di Jesi che hanno soccorso il conducente e lo hanno trasportato in codice rosso all'ospedale regionale di Torrette. Per fortuna non è in pericolo di vita. Intervenuta anche la polizia locale ed i vigili del fuoco.