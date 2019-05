Travolto sulla Flaminia, gravissimo un ciclista: traffico in tilt

Stava viaggiando lungo via Flaminia in direzione nord, quando all'incrocio per il bypass è stato travolto da una moto. Paura oggi pomeriggio ad Ancona, lungo l'arteria che collega Ancona e Falconara. A rimanere gravemente ferito un uomo di 78 anni, centrato in pieno da una moto di grossa cilindrata.

Secondo una prima ricostruzione della vicenda, l'anziano viaggiava verso Falconara quando il motociclo, che procedeva nella stessa direzione, lo ha preso in pieno e lo ha fatto rovinare a terra. Sul posto gli operatori della Croce Gialla di Ancona, i sanitari del 118 intervenuti con l'automedica e 4 pattuglie della Polizia Municipale. L'uomo è stato portato in gravissime condizioni all'ospedale regionale di Torrette. Disagi anche alla viabilità con la strada chiusa al traffico per tutta la durata dell'intervento.