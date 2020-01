Schianto in superstrada, camion invade la corsia di sorpasso e fa ribaltare un'auto

Incidente stradale questa mattina, intorno le 8, lungo la superstrada 76 all'altezza di Monte Roberto. Secondo una prima ricostruzione un camion avrebbe invaso la corsia di sorpasso nel momento in cui stava sopraggiungendo un'altra auto. Il conducente del veicolo, per evitare l'impatto, avrebbe sterzato centrando in pieno il new jersey per poi ribaltarsi al centro della carreggiata. Per fortuna in quel momento la strada non era trafficata e si è evitato il tamponamento a catena. Sul posto il 118 con l'automedica e la Croce Verde di Jesi che ha soccorso l'automobilista e lo ha trasportato con un codice verde in ospedale. Per lui solo tanto spavento ma nessuna grave conseguenza. Illeso invece il conducente del camion. Traffico in tilt.

SERVIZIO IN AGGIORNAMENTO