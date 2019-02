Doppio incidente in superstrada, si cappotta e provoca il tamponamento

MOIE - Doppio incidente stradale questa mattina sulla superstrada 76, all'altezza dell'uscita di Moie in direzione Ancona. Sul posto sono intervenute le ambulanze del 118, la Polizia stradale di fabriano ed i vigili del fuoco.

La dinamica

Mancavano pochi minuti alle 8 di giovedì mattina quando un'auto, che stava viaggiando in direzione Ancona, si è cappottata poco dopo l'uscita per Moie, coinvolgendo altre due vetture ed un furgone. Lo schianto ha provocato poi a pochi metri di distanza un'altro incidente con altre due auto che si sono tamponate nel tentativo di evitare l'impatto. Immediatamente sono intervenuti i soccorritori che hanno trasportato i feriti in ospedale. Per fortuna le loro condizioni non sembrerebbero gravi. Tanti i disagi alla viabilità, con oltre due chilometri di coda ed auto costrette ad uscire dalla superstrada. Gli automobilisti sono rimasti bloccati per circa un'ora e mezzo, poi la situazione è pian piano tornata alla normalità.