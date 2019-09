Schianto in superstrada, centauro vola a terra centrato da un'auto

Incidente stradale questa mattina, poco dopo le 10, lungo la superstrada 76 tra l'aeroporto e l'uscita per Ancona Nord. A rimanere ferito un centauro sbalzato dalla sua moto dopo lo schianto con un'auto. Una dinamica ancora al vaglio della Polizia stradale che sta ricostruendo quanto accaduto. Sul posto è atterrata l'eliambulanza con il motociclista, 36 anni, che è stato medicato sul posto e poi trasportato in ambulanza all'ospedale regionale di Torrette. Le sue condizioni per fortuna non sono gravi.

