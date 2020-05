L'auto si ribalta lungo il sentiero, difficili le operazioni di soccorso: anziano ferito

Paura poco fa, prima delle 19, sul sentiero di Paolozzi in zona Pietralacroce, dove un uomo di 80 anni si è ribaltato con la sua auto. Difficili le operazioni di soccorso con la Croce Gialla e l'automedica sul posto insieme ai vigili del fuoco perché la via è stretta di difficile percorrenza. L'anziano ha riportato una ferita alla mano ed è stato portato per tutti gli accertamenti del caso all'ospedale di Torrette.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Gallery