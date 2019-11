Frontale fra due tir, paura per un camionista intrappolato tra le lamiere

Incidente stradale questa mattina, intorno mezzogiorno, a Serra dè Conti dove due mezzi pesanti si sono scontrati tra di loro. Uno dei due autisti è rimasto bloccato all’interno del proprio mezzo, non riuscendo a muoversi ed uscire.

I vigili del fuoco del distaccamento di Arcevia in collaborazione con i colleghi di Jesi hanno estratto uno degli autisti affidandolo al personale del 118 presente sul posto. La zona è stata poi messa in sicurezza. L'uomo per fortuna non sarebbe in pericolo di vita.