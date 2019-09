Schianto tra due auto, tre gli automobilisti feriti: sul posto i soccorsi

Oggi pomeriggio i vigili del fuoco sono intervenuti a Serra de Conti per un incidente stradale. Per cause in fase di ricostruzione due autovetture si sono scontrate e tre persone sono rimaste leggermente ferite. Sul posto gli operatori del 118 che hanno trasportato i feriti in ospedale. I vigili del fuoco hanno messo in sicurezza i mezzi coinvolti nello scontro e rimosso le vetture dopo i rilievi dei carabinieri.