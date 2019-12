L'auto si ribalta e finisce in un campo, dentro ci sono tre persone

SENIGALLIA - I Vigili del fuoco sono intervenuti questa mattina alle ore 8 nella frazione Sant'Anna per un incidente stradale. Per cause in corso di accertamento una Fiat Punto bianca é finita nel campo adiacente la strada ribaltandosi più volte. Dentro l'abitacolo tre persone che sono rimaste ferite e sono state affidate alle cure del personale sanitario. Sul posto anche i carabinieri per i rilievi del caso.