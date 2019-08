Schianto a tre sulla complanare, auto a fuoco: dentro un corpo carbonizzato

Tragedia oggi pomeriggio (sabato) lungo la complanare di Senigallia. Per cause ancora in fase di accertamento una Opel Corsa ha centrato le barriere ed è andata a fuoco. Per il conducente non c'è stato niente da fare ed è morto carbonizzato. Nell'incidente sono rimaste coinvolte anche altre due auto, una Porsche ed una Fiat Panda. Un altro automobilista è invece in gravi condizioni ed è stato trasportato in codice rosso in ospedale. Sul posto 118, vigili del fuoco e polizia stradale.

SERVIZIO IN AGGIORNAMENTO