Esce di strada e finisce in un campo, paura per marito e moglie

Attimi di paura oggi pomeriggio per un anziano di 85 anni che, mentre viaggiava in auto con sua moglie lungo la Provinciale del Conero, ha perso il controllo del mezzo ed è finito in un campo. Sul posto gli operatori della Croce Gialla di Ancona ed i sanitari del 118 che hanno prestato soccorso ai due anziani, per fortuna rimasti illesi. La loro auto invece è rimasta bloccata nel terreno ed i vigili del fuoco stanno lavorando per tentare di liberarla. Secondo una prima ricostruzione, l'anziano sarebbe andato in panico dopo aver perso il controllo ed invece di frenare avrebbe accelerato proseguendo la marcia per alcune centinaia di metri. Intervenuta anche la Polizia Municipale.