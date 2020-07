Terribile schianto sulla strada per Portonovo, 4 auto coinvolte: feriti e traffico in tilt

ANCONA - Sono 4 i mezzi coinvolti in un pauroso incidente stradale avvenuto alle 19.40 circa sulla provinciale del Conero, nella zona della trattoria Sardella.

Una Citroen, condotta da un uomo e con a bordo la moglie e due figlie, si è improvvisamente fermata in direzione Ancona, forse a causa di un guasto, provocando un tamponamento. A centrarla in pieno una Bmw ed un'Audi che non sono riuscite ad evitare l'impatto. Dall'altro lato della strada è sopraggiunta una Fiat 500L, con a bordo un 22enne ed una sua amica che, dopo essersi scontrata con una delle auto coinvolte nel tamponamento, ha centrato il guardrail ed è poi finita in un campo rischiando di ribaltarsi (foto a destra)

Sul posto la Croce Rossa di Ancona, la Croce Gialla di Ancona, i vigili del fuoco e la polizia stradale. Sono almeno 5 le persone ferite che sono state portate in ospedale: le due figlie e la moglie del conducente della Citroen oltre al 22enne e alla sua amica a bordo della Fiat 500L. Disagi al traffico con lunghe file che si sono subito formate in entrambi i sensi di marcia.

