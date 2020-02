Schianto terribile a Posatora, tenta di evitare un gatto e si ribalta: è grave

ANCONA - Avrebbe tentato di evitare un gatto, perdendo il controllo e ribaltandosi più volte sulla strada. Terribile incidente questa mattina in via Posatora, all'altezza del parco Belvedere ed a poca distanza dagli impianti del Cus Ancona. Alla guida del mezzo un 41enne che ha sbandato ed ha divelto anche un pezzo di parapetto. La sua auto, come una scheggia impazzita, si è poi ribaltata con l'uomo che è rimasto incastrato tra le lamiere.

Sul posto l'automedica del 118, gli operatori della Croce Gialla di Ancona, la polizia locale ed i vigili del fuoco. Il ferito è stato poi trasportato in codice rosso avanzato all'ospedale regionale di Torrette.