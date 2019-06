Maxi incidente a Pontelungo, coinvolte auto ed un tir: traffico in tilt

Grave incidente stradale questa mattina in via di Pontelungo ad Ancona nei pressi dell'uscita per Candia. Non è ancora chiara la dinamica. Coinvolte diverse vetture ed un tir. Uno pneumatico trovato a decine di metri di distanza dal luogo dello schianto. Ci sarebbero dei feriti. Sul posto forze dell'ordine ed operatori del 118. Disagi alla circolazione con la viabilità che attualmente è bloccata.

SERVIZIO IN AGGIORNAMENTO