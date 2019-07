Il tir li travolge, muore davanti agli occhi della moglie: lei soccorsa in eliambulanza

Drammatico incidente stradale oggi pomeriggio, intorno le 14, a Pollenza in provincia di Macerata. Una Fiat Qubo, con a bordo moglie e marito, è stata travolta da un tir. Non sono ancora chiare le cause. A perdere la vita un uomo originario di Ostra Vetere, in provincia di Ancona, che è morto sul colpo. La tragedia davanti gli occhi della moglie che è rimasta ferita ed è stata poi trasportata in eliambulanza all'ospedale regionale di Torrette. Sul posto oltre al 118 anche la Polizia stradale ed i vigili del fuoco.

SERVIZIO IN AGGIORNAMENTO