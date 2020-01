Sangue sulle strade, travolto da un mezzo pesante: morto un anconetano

Uno schianto terribile che purtroppo non gli ha lasciato scampo. Non c'è stato nulla da fare, nonostante il trasporto d'urgenza in ospedale, per l'uomo rimasto coinvolto nello scontro sulla Perugia-Ancona avvenuto questa mattina. A perdere la vita, come riferito da PerugiaToday, è un 43enne residente nella provincia di Ancona

Lo schianto si è verificato in prossimità dello svincolo di Casacastalda e sono rimasti coinvolti un mezzo pesante e un'auto. Sul posto si sono recati i Vigili del Fuoco e la polizia stradale. Il decesso è stato confermato dall'Ufficio Stampa della Misericordia: la vittima era arrivata in condizioni disperate al nosocomio di Gualdo-Gubbio.