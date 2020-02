Perde il controllo, sbanda e si ribalta: donna estratta dalle lamiere

OSIMO - Stava percorrendo via Jesi quando improvvisamente ha perso il controllo della sua Fiat Punto grigia, ha sbandato e si è ribaltata. Paura nel tardo pomeriggio di oggi per una donna originaria della Romania, rimasta incastrata tra le lamiere del veicolo.

Ad intervenire i vigili del fuoco che sono riusciti a liberarla ed estrarla dall'auto. La donna è stata poi consegnata agli operatori del 118 che l'hanno trasportata in codice giallo all'ospedale. Per fortuna le sue condizioni non sarebbero gravi. Sul posto anche la polizia locale per tutti i rilievi del caso.