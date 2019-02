Sbanda e si cappotta con l'auto, conducente tra le lamiere: corsa in ospedale

Incidente stradale questa mattina, intorno alle ore 9,30 , ad Osimo in via IV Novembre. Per cause in fase di ricostruzione, un ragazzo alla guida di una Fiat Grande Punto ha perso il controllo, urtando una vettura parcheggiata e rovesciandosi diverse volte. I vigili del fuoco hanno soccorso ed estratto il conducente, rimasto incastrato tra le lamiere, e lo hanno consegnato al personale del 118 che lo ha trasportato al pronto soccorso.