Frontale tra due auto, ci sono dei feriti: strada chiusa al traffico

Incidente stradale questa mattina alle 12.15 circa, lungo la SS16 ad Osimo stazione. Per cause ancora in fase di accertamento due vetture si sono scontrate tra di loro. Due i feriti trasportati al pronto soccorso dal personale del 118. La squadra dei pompieri sul posto ha chiuso momentaneamente la strada e messo in sicurezza le auto coinvolte. Disagi alla viabilità per tutta la durata dell'intervento.