Si schianta con un fuoristrada, poi l'auto si ribalta: ferito estratto dalle lamiere

Incidente stradale oggi pomeriggio, alle ore 17,30 circa, quando i vigili del fuoco sono intervenuti ad Osimo in località San Biagio. Per cause in fase di accertamento, si sono scontrate una vettura e un fuoristrada. Dopo l’urto l'auto si è rovesciata rimanendo su di una fiancata nella corsia di marcia. I vigili del fuoco hanno estratto il conducente affidandolo al personale del 118 per il trasporto al pronto soccorso e successivamente hanno messo in sicurezza lo scenario dello scontro.

SERVIZIO IN AGGIORNAMENTO