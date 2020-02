Tenta di evitare un'auto, le lastre che trasporta sfondano il rimorchio: paura in strada

OSIMO - Alle ore 08:00 di questa mattina un camion condotto da un bosniaco, classe ’68, residente in Italia, mentre percorreva la SS16 e per evitare l’urto con una vettura che ha effettuato una manovra azzardata, ha effettuato una brusca frenata che ha causato lo spostamento in avanti delle pesanti lastre di ferro che stava traportando.

Le lastre hanno sfondato il rimorchio e sono andate a colpire la motrice rendendola inutilizzabile. Sul posto una pattuglia della polizia locale per gestire la viabilità e rilevare il sinistro ed una squadra di Vigili del Fuoco che con personale ANAS e l’aiuto di un privato, che ha messo a disposizione un muletto, ha scaricato il camion per poterlo recuperare così da liberare la strada.