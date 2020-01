Va fuori strada e precipita nella scarpata, dentro l'auto c'è una donna

OSIMO - Perde il controllo della propria auto e si ribalta nella scarpata. Paura oggi pomeriggio in via Montecerno, la strada che da Santo Stefano va verso Offagna. Sul posto sono intervenuti gli operatori del 118, i vigili del fuoco e la polizia locale. Alla guida del mezzo una donna che è miracolosamente rimasta illesa. Per fortuna gli alberi hanno frenato la caduta della sua auto, altrimenti sarebbe precipitata per qualche decina di metri. L'automobilista è stata comunque trasportata all'ospedale di Osimo per alcuni accertamenti, mentre la strada è rimasta chiusa per tutta la durata dell'intervento.