In sella alla moto si schianta contro un'auto, paura davanti alla scuola

ANCONA - Paura questa mattina, quando da poco erano passate le 8, davanti il Liceo Scientifico di via Galilei. Un giovane, in sella ad una moto, ha tamponato una vettura ed è rovinato sull'asfalto. Sul posto gli operatori della Croce Gialla di Ancona che lo hanno soccorso e trasportato al pronto soccorso di Torrette. Il ragazzo lamentava un dolore alla nuca ma per fortuna le sue condizioni non sono gravi. Leggeri i disagi alla circolazione per tutta la durata dell'intervento.