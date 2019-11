Va a cambiare le ruote, poi esce dal gommista e si schianta: centauro in ospedale

Era appena uscito dal gommista dove si era recato per cambiare gli pneumatici della sua moto. Poi, dopo aver viaggiato per poche centinaia di metri, forse per l'asfalto scivoloso o per un momento di distrazione, è caduto a terra. E' questo quanto successo intorno a mezzogiorno, in via della Montagnola ad Ancona.

Il giovane, un anconetano classe 1993, è stato soccorso dagli operatori della Croce Gialla di Ancona che lo hanno trasportato all'ospedale regionale di Torrette. Per fortuna le sue condizioni non sono gravi e non è in pericolo di vita.