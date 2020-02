Schianto tra due auto, atterra l'eliambulanza: 3 donne in ospedale

MONTE ROBERTO - Sarebbe stata una mancata precedenza a causare l'incidente stradale di questa mattina in località Sant'Apollinare, a poche centinaia di metri dal supermercato Gala (ex Famila).

A scontrarsi due auto, una Fiat Punto blu ed una Fiat 500L, con quest'ultima che è poi finita nel campo adiacente la carreggiata. Sul posto intervenuti vigili del fuoco, Croce Verde di Cupramontana e di Jesi, carabinieri ed Icaro che è atterrato con i medici a bordo. Ad avere la peggio 3 donne che sono state trasportate con un codice di media gravita all'ospedale "Carlo Urbani" di Jesi. Nessuna di loro per fortuna è in pericolo di vita. Disagi alla viabilità per tutta la durata dell'intervento.