Terribile schianto tra due auto, veicoli distrutti: ci sono feriti gravi

Incidente stradale questa mattina lungo via Sant'Antonio a Monsano. Per cause ancora in fase di accertamento, due veicoli si sono scontrati tra di loro. Come testimoniano le immagini i mezzi sono andati praticamente distrutti. Ad avere la peggio è stato un automobilista che è rimasto incastrato tra le lamiere ed è stato trasportato in codice rosso all'ospedale regionale di Torrette. Attualmente è in prognosi riservata. Gli altri due feriti invece sono usciti autonomamente dalla propria auto e sono stati accompagnati in ospedale per accertamenti. Sul posto 118 e vigili del fuoco. La strada è rimasta chiusa per tutta la durata dell'intervento.

SERVIZIO IN AGGIORNAMENTO