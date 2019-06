Auto contro scooter all'ex Komedia, 50enne in gravi condizioni

CASTELFIDARDO - Incidente stradale intorno le 19.30 di oggi lungo la Strada Statale Adriatica, all'altezza dell'ex Komedia Disco. Per cause ancora in fase di accertamento uno scooter con a bordo un uomo di 50 anni si è scontrato con un'autovettura. Ad avere la peggio proprio lo scooterista che è rovinato pesantemente al suolo. Sul posto è atterrata l'eliambulanza che lo ha poi trasportato in gravi condizioni all'ospedale. Disagi alla viabilità per tutta la durata dell'intervento.

SERVIZIO IN AGGIORNAMENTO.