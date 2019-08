L'auto sbanda, travolge il palo e si schianta contro il guardrail: c'è un ferito

JESI - Sbanda, perde il controllo della sua Toyota Yaris grigia e dopo aver abbattuto un palo della luce si schianta contro il guardrail della carreggiata opposta. Incidente stradale intorno le 15 di oggi pomeriggio, lungo viale del Lavoro a Jesi, tra il bar Why Not ed il pub Oscar Wild, in direzione Monsano.

Alla guida del mezzo una donna che per cause ancora da chiarire ha perso il controllo ed è finita contro le barriere. Per fortuna in quel momento non sopraggiungevano altri mezzi altrimenti il bilancio sarebbe potuto essere più pesante. Sul posto i vigili del fuoco che l'hanno estratta dalle lamiere, la Polizia municipale e l'ambulanza della Croce Verde di Jesi che l'ha trasportata in codice giallo all'ospedale Carlo Urbani. Per fortuna le sue condizioni non sono gravi. Leggeri anche i disagi alla viabilità.