Schianto all'incrocio, l'auto svolta e travolge la moto: giovane vola sull'asfalto

JESI - L'auto svolta verso viale del Lavoro e centra in pieno un giovane motociclista. Incidente stradale questa mattina intorno le 8.30 all'incrocio tra via Calabria e viale del Lavoro, a pochi metri di distanza dal bar Why Not. Non sono ancora chiare le cause dello schianto ma da una prima ricostruzione sembrerebbe che l'auto, una Fiat Panda, stesse provenendo da via Calabria e svoltando verso viale del Lavoro abbia travolto la moto 125 condotta da un 16enne. Il semaforo di via Calabria in quel momento e come già capitato recentemente, non sarebbe stato sincronizzato e per questo il conducente del veicolo sarebbe passato non vedendo sopraggiungere il motociclo, che invece viaggiava in direzione viale della Vittoria. Sul posto è atterrata l'eliambulanza che ha trasportato il ragazzo, rimasto scempre cosciente ma in gravi condizioni, all'ospedale regionale di Torrette. Intervenuta anche l'automedica del 118, la Croce Verde di Jesi e la Polizia. Disagi alla viabilità.

SERVIZIO IN AGGIORNAMENTO