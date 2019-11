Tampona un motorino, 16enne cade a terra: poi la corsa in ospedale

Stava viaggiando lungo via Roma quando all'incrocio con via Berlinguer è stato tamponato da un'auto che lo ha scaraventato a terra. Paura questa mattina poco dopo le 8, a Jesi, dove un centauro di 16 anni è caduto a terra dopo essere stato centrato mentre era in sella al suo scooter. Sul posto gli operatori della Croce Verde di Jesi che lo hanno trasportato in codice giallo all'ospedale "Carlo Urbani" di Jesi. Per fortuna il giovane non è in pericolo di vita. Intervenuti anche i vigili urbani per i rilievi del caso.