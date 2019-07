Sbanda e si schianta contro un albero: alla guida una donna incinta

JESI - Alle 6 circa di venerdì mattina, i vigili del fuoco sono intervenuti in via Piandelmedico, dove qualche minuto prima si era verificato un incidente stradale. Per cause in fase di ricostruzione, una trentasettenne incinta alla guida di un'Alfa Romeo 147, ha perso il controllo terminando la corsa contro un albero. I vigili del fuoco hanno soccorso la ragazza e l'hanno affidata al personale del 118. Per lei trasporto in codice rosso all'ospedale regionale di Torrette.