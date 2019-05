Schianto contro due auto in sosta fuori dal ristorante, poi si ribalta: ferito un giovane

JESI - Esce dal ristorante, si schianta contro due auto in sosta e si ribalta con la sua Audi A3. Paura martedì sera a Jesi, in via Ugo La Malfa, davanti al ristorante Pepito, dove un giovane pizzaiolo è rimasto ferito. Una dinamica ancora al vaglio dei Carabinieri, con il ragazzo che è stato trasportato al vicino ospedale "Carlo Urbani". Le altre due auto coinvolte sono una Fiat 500 ed una Ford Fiesta, che per fortuna al momento dell'incidente erano vuote. Sul posto anche i vigili del fuoco che hanno messo in sicurezza l'area, interdetta per tutta la durata dell'intervento.

