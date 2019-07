Auto contro moto, scivola sull'asfalto rovente: paura per un giovane centauro

Stava percorrendo via Piandelmedico in sella alla sua Kawasaki Ninja quando si è scontrato con una Peugeot 308 SW ed è rovinato a terra. Paura oggi pomeriggio, intorno le 13.30, a pochi metri dalla rotatoria che porta alla Trevalli Cooperlat. Ad avere la peggio un centauro di 24 anni che è scivolato sull'asfalto per una cinquantina di metri. Sul posto le ambulanze del 118, i vigili del fuoco e la Polizia municipale.

Il giovane, rimasto sempre cosciente durante le fasi di soccorso, è stato poi trasportato all'ospedale regionale di Torrette. Per fortuna non sarebbe in pericolo di vita. Disagi anche alla circolazione, con la strada che per tutta la durata dell'intervento è stata chiusa in entrambi i lati.