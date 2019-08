La decappottabile si schianta sul palo della luce, auto distrutta

JESI - Stava viaggiando a bordo delal sua Audi TT Cabrio lungo viale del Lavoro quando per cause ancora in fase di accertamento ha sbandato e si è schiantato contro un palo della luce. L'incidente stradale è avvenuto intorno le 18 di oggi pomeriggio (lunedì). Sul posto i vigili del fuoco e la polizia locale. Per fortuna non ci sono stati feriti ma solo alcuni disagi alla circolazione.