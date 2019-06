Incidente in galleria, feriti ed auto distrutte: il traffico è in tilt

Incidente stradale oggi pomeriggio, intorno le 17.30, lungo la galleria della Montagnola, subito dopo Pontelungo in direzione Nord percorrendo la variante della SS16. Sarebbero almeno due i veicoli coinvolti nell'incidente. Sul posto le ambulanze per soccorrere i feriti. Intervenuta anche la Polizia. Disagi alla viabilità con code in entrambe le corsie.

Aggiornamento delle 19 - Due le auto coinvolte e due le donne che sono finite in ospedale a Torrette in codice giallo. Le ferite hanno rispettivamente 70 e 63 anni. Migliora intanto la situazione della viabilità.

SERVIZIO IN AGGIORNAMENTO