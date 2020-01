Scontro fra auto lungo il viale, ci sono 2 feriti

I Vigili del fuoco sono intervenuti alle ore 17,15 circa a Fabriano in viale 13 Luglio per un incidente stradale con due auto coinvolte, una Opel e una Jeep. La squadra dei pompieri sul posto ha collaborato con il personale sanitario per soccorrere il conducente della Opel e mettere i veicoli in sicurezza.

Per fortuna nessun ferito grave, ma gli automobilisti sono stati trasportati al Pronto Soccorso dagli operatori del 118 in codice giallo.