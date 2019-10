Carambola ed auto distrutte, incidente pauroso in città: ci sono tre feriti

Incidente stradale oggi pomeriggio lungo la strada provinciale 12 a Corinaldo. Lo schianto è avvenuto intorno le 17.30, quando tre veicoli per cause ancora in fase di accertamento si sono scontrati tra di loro. Tre gli automobilisti che sono rimasti feriti e che sono stati affidati alle cure del personale del 118. Sul posto anche i vigili del fuoco che hanno messo in sicurezza lo scenario dell'incidente.

SERVIZIO IN AGGIORNAMENTO