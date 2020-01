Auto contro furgone all'incrocio, paura sulla Cesanense

SENIGALLIA - Incidente stradale questa mattina, poco prima di mezzogiorno, quando un furgone si è scontrato con un'automobile. Ancora da chiarire la dinamica dello schianto, avvenuto all'incrocio tra la SS16 e via Cesanense. Sul posto gli operatori del 118 ed i vigili del fuoco. Per fortuna non c'è stata nessuna grave conseguenza per gli automobilisti ma solo alcuni leggeri disagi alla circolazione.