Pauroso incidente tra 4 auto, 2 finiscono in un campo: ci sono dei feriti

CASTELFIDARDO - I vigili del fuoco sono intervenuti alle 14,25 circa in via Che Guevara per un incidente stradale. Per cause da accertare quattro vetture si sono scontrate tra loro: due di queste sono finite nel campo adiacente alla carreggiata ed una si è capovolta. La Squadra di Osimo intervenuta con un'autobotte ed un mezzo 4x4 ha soccorso in collaborazione con il 118 gli occupanti delle vetture, due dei quali sono stati trasportati al vicino ospedale per le cure del caso.

SERVIZIO IN AGGIORNAMENTO