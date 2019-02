Incidente sulla Statale, si schiantano davanti al Centro Commerciale: feriti due automobilisti

ANCONA - Incidente stradale nel primo pomeriggio di oggi lungo la SS16, a pochi passi dal Carrefour. Per cause ancora in fase di accertamento due vetture si sono scontrate tra di loro. Secondo alcune testimonianze i due veicoli si sono allargati per poi scontrarsi quasi frontalmente. A rimanere feriti due automobilisti che sono stati soccorsi e poi trasportati in ospedale. Sul posto i mezzi della Croce Rossa di Ancona e della Croce Gialla di Camerano. Per fortuna entrambi non sono in pericolo di vita. Intervenuta anche la Polizia stradale di Fabriano ed i vigili del fuoco. Traffico in tilt

SERVIZIO IN AGGIORNAMENTO