Schianto pauroso sulla Cameranense, tre i mezzi coinvolti: motociclista gravissimo

Un motociclista lotta tra la vita e la morte a seguito del grave incidente stradale avvenuto poco dopo le 13 all'altezza del civico 43 di via Cameranense, ad Ancona.

Secondo una prima ricostruzione l'uomo, in sella alla sua moto, ha tamponato una Jeep Renegade condotta da una donna. Proprio in quel momento è sopraggiunto un furgone che per evitare l'impatto con il centauro è finito fuori strada. Ad avere la peggio è stato il motociclista che dopo il tamponamento è stato sbalzato dal mezzo ed è rovinato sull'asfalto perdendo conoscienza. Sul posto è atterrata l'eliambulanza con il medico che lo ha rianimato e poi trasportato in gravissime condizioni all'ospedale regionale di Torrette. Illesi invece gli occupanti degli altri mezzi coinvolti. Intervenuti anche i Carabinieri di Camerano, la Polizia stradale di Senigallia e l'ambulanza della Croce Gialla di Camerano. Traffico in tilt.

SERVIZIO IN AGGIORNAMENTO