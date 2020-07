Incidente sulla Cameranense, sbanda e rischia di ribaltarsi: paura per il conducente

ANCONA - Incidente stradale questa mattina lungo la Strada Cameranense, all'altezza dello stadio "Del Conero". Per cause ancora in fase di accertamento un'auto ha sbandato ed è finita nel fosso adiacente la carreggiata. Sul posto i vigili del fuoco che hanno estratto il conducente, un ragazzo classe '95, e lo hanno assistito insieme agli operatori della Croce Gialla di Ancona. Intervenuta anche la polizia locale per tutti i rilievi del caso. Per fortuna le condizioni dell'automobilista sono buone.

SERVIZIO IN AGGIORNAMENTO