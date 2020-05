Terribile schianto tra auto e moto, giovane centauro vola per metri

JESI - L'impatto tremendo ed il giovane centauro che viene sbalzato per metri dalla sua Kawasaki. Pauroso incidente stradale questa mattina in via Gramsci, davanti al negozio di alimentari "Battenti" e a pochi metri dalla chiesa Regina della Pace.

A rimanere coinvolti due mezzi: una Kawasaki condotta da un 24enne ed una Fiat 600 con a bordo un 19enne. Ad avere la peggio è stato il centauro che è finito a terra rimanendo per fortuna sempre cosciente. Sul posto l'eliambualanza con il medico, gli operatori della Croce Verde di Jesi e la polizia locale. Il giovane motociclista è stato trasportato in gravi condizioni all'ospedale regionale di Torrette ma per fortuna non sembrerebbe in pericolo di vita. La circolazione è rimasta bloccata per circa un'ora e mezzo.

SERVIZIO IN AGGIORNAMENTO