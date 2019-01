Frontale alla Baraccola, scontro tra due suv: disagi alla viabilità

Incidente stradale nel primo pomeriggio di oggi ad Ancona, davanti all'Eurospin della Baraccola. Per cause ancora in fase di accertamento, quando da poco erano passate le 2, due suv hanno perso il controllo provocando lo schianto. Le due auto, una Mitsubishi ed una Fiat Freemont, venivano da due direzioni opposte e si sono scontrate frontalmente. Sul posto i soccorritori ma per fortuna i due conducenti non sembrano essere feriti gravemente. Disagi invece alla viabilità, visto che il luogo teatro dell'incidente è uno degli snodi principali della viabilità anconetana.

SERVIZIO IN AGGIORNAMENTO