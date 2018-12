Accecato dal sole si schianta contro lo spartitraffico, automobilista in ospedale

Stava viaggiando lungo l'Asse Nord Sud, ad Ancona, quando ha sbandato ed è finito contro lo spartitraffico. L'uomo, un 71enne, è rimasto ferito ma sempre cosciente. Ai soccorritori ha riferito che la causa dell'incidente è stata la luce del sole, che lo ha accecato e lo ha fatto finire fuori strada. Sul posto gli operatori della Croce Gialla di Ancona che lo hanno trasportato in codice giallo all'ospedale regionale di Torrette. Per fortuna non è in pericolo di vita. Disagi anche alla viabilità.