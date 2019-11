Doppio tamponamento sull'Asse, coinvolte diverse auto: feriti e disagi al traffico

Doppio tamponamento oggi pomeriggio lungo l'Asse Nord Sud ad Ancona. Il duplice incidente è avvenuto intorno alle 19 ed ha coinvolto diversi veicoli. Due uomini, di 29 e 39 anni, sono rimasti feriti in quello avvenuto all'altezza dello svincolo per l'università, in direzione centro.

Sul posto gli operatori della Croce Gialla di Ancona che l'hanno trasportati con un codice di media gravità. Disagi anche alla viabilità visto che l'altro tamponamento è avvenuto poco distante ed ha cointribuito a congestionare il traffico dei veicoli.