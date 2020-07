Si schianta con il semaforo e lo fa crollare, poi l'auto si ribalta: paura sull'Asse

ANCONA - Spaventoso incidente stradale oggi pomeriggio lungo l'Asse Nord Sud, all'altezza di via Bocconi. Per cause ancora in fase di accertamento una Lancia Y, condotta da una donna classe 1972, si è schiantata contro il semaforo e poi si è ribaltata. Per fortuna la conducente è rimasta illesa, nonostante l'auto sia andata praticamente distrutta. Il semaforo a seguito dell'impatto ha ceduto ed è crollato su se stesso. Sul posto vigili del fuoco, polizia locale, automedica del 118 ed un'ambulanza della Croce Gialla di Ancona. Disagi al traffico in direzione centro, con i vigili che hanno istituito una deviazione obbligatoria sulla destra di via Bocconi. Attualmente la parte finale dell'Asse è stata chiusa alla viabilità.

SERVIZIO IN AGGIORNAMENTO