Fa retromarcia e travolge un passeggino, bimba sbalzata sull'asfalto

Stava facendo retromarcia con la sua auto il 70enne che nel primo pomeriggio di oggi ha travolto un passeggino con dentro una bimba di soli 2 anni. E' successo a Jesi davanti l'Arco Clementino. Il papà non si è accorto di nulla con l'auto che ha centrato in pieno sua figlia e l'ha sbalzata fuori dalla carrozzina.

Sul posto gli operatori della Croce Verde di Jesi che hanno soccorso la piccola e l'hanno trasportata in codice rosso all'ospedale Carlo Urbani di Jesi. Proprio in questi minuti si sta valutando di trasferirla al Salesi di Ancona. La bimba per fortuna non sarebbe in pericolo di vita. Intervenuta la polizia locale per tutti i rilievi del caso.

